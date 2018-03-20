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Правда ли, что в КБР выделили средства на создание ясельных групп?
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Правда ли, что в КБР выделили средства на создание ясельных групп? 

АиФ Ставрополье 7 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
А много ли таких групп откроют?
Как сообщили в отделе дошкольного и общего среднего образования минобразования Кабардино-Балкарии, сейчас более 10650 малышей в очереди на получение мест в детсадах. Большинство очередников — дети в возрасте до трёх лет (9042 ребёнка).
То есть в республике велика потребность именно в ясельных группах. Проблему с ними отчасти решат за счёт федеральных средств. Республике на эти цели перечислят более 500 млн руб.
Благодаря этому в Кабардино-Балкарии создадут более 800 новых мест для детей, которым от двух месяцев до трёх лет.
Сейчас, по данным министерства, детишек, которым ещё не исполнилось трёх лет, в дошкольных учреждениях не более 11%. Это в основном малыши старше двух лет.
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