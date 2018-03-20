В Адамовском районе женщине грозит срок за неисполнение родительских обязательств

В поселке Майский Адамовского района полицейские провели проверку в отношении 34-летней женщины, которая не исполняла родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в доме были антисанитарные условия, отсутствовали отопления и продукты питания, что привело к ухудшению здоровью детей. Дети из семьи изъяты, сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Матери грозит лишение свободы на срок до трех лет.