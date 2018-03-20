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В Адамовском районе женщине грозит срок за неисполнение родительских обязательств
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В Адамовском районе женщине грозит срок за неисполнение родительских обязательств 

ProOren 6 часов назад
Фото: ProOren
В поселке Майский Адамовского района полицейские провели проверку в отношении 34-летней женщины, которая не исполняла родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в доме были антисанитарные условия, отсутствовали отопления и продукты питания, что привело к ухудшению здоровью детей. Дети из семьи изъяты, сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Матери грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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