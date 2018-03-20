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Все худшее-детям: ужасные условия в детсаду Ростовской области
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Все худшее-детям: ужасные условия в детсаду Ростовской области 

Деловое сообщество 6 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Ростовчанка, побывавшая в детском саду поселка Горняцкий, шокирована условиями содержания детей. Фотографиями она поделилась в социальной сети. «Как можно предложить малышам такое убожество? В ванной комнате даже взрослому находится страшно, такое чувство, что после мытья рук можешь заболеть всеми болезнями мира» — сетует ростовчанка. Действительно, покрытые плесенью стены, сантехника, заставшая на своем веку царя и революцию, убогая мебель… Как можно содержать в таких условиях детей, загадка. Сотрудники сада поддерживают чистоту, но они не в силах сделать капитальный ремонт.
Родители тоже сетуют на ужасное состояние детского сада, но выхода у них нет. В поселке, где проживают восемь с половиной тысяч человек — это единственный детский сад. «Зато мы другим странам помогаем», «Вот они наши реалии», «Бедные детишки», «Жалко малышей», — комментировали подписчики паблика rostov_news. Может быть малышей с малолетства готовят к суровой жизни, но содержать в таких условиях детей в 21 веке — по меньшей мере преступно.
В Белокалитвенском районе ведется строительство военно-исторического музея «Самбекские высоты», власти планируют, что он станет туристическим центром, по примеру Поклонной горы. Хорошее же зрелище могут застать туристы, свернув немного в сторону.
https://youtu.be/849W47yTbwk
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