Виктория Гурская: «Мир открыт, и везде можно найти друзей»

Виктория Гурская целый год работала волонтёром в Эстонии. За это время она побывала в 11 европейских странах. И теперь знает по личному опыту: по ту сторону границы тоже живут настоящие друзья.

Россия — Эстония

Т. Захарычева: Виктория, почему вы выбрали именно Эстонию?

В. Гурская: На самом деле это Эстония выбрала меня. Началось всё с того, что я услышала о программе Европейского волонтёрского сервиса (EVS), которая позволяет молодёжи из разных стран поработать волонтёрами за границей. Можно было выбрать одно из трёх направлений: работа с пожилыми людьми, с инвалидами и с детьми. Я выбрала третье, потому что люблю детей, мне с ними интересно. Написала письма сразу в несколько стран. Первой откликнулась Эстония, меня пригласили на переговоры по «скайпу» и уже через два часа после них сообщили, что я понравилась, и меня ждут. В Эстонии я прожила целый год, и очень рада, что так всё сложилось.

— Существуют стереотипы, что россиянам бывает нелегко в странах постсоветского пространства. Вы не думали об этом, когда принимали приглашение?

— Я не признаю стереотипов и при любой возможности разрушаю их. У эстонцев тоже существуют стереотипы относительно русских. Там по телевизору говорят о русских то, с чем мы не согласны. То же самое и у нас. Поэтому я стараюсь не смотреть телевизор. Нет ничего лучше, чем личный опыт, который подтверждает, что везде работает правило: как ты относишься к человеку, так и он относится к тебе. Да, может быть, сначала меня воспринимали настороженно, но это очень быстро проходило. Я общалась не только с эстонцами, но и с волонтёрами из других стран: у нас были встречи, семинары. И многие мне говорили: «Нет ты не из России! Неужели в России живут такие люди?» А я отвечала, что у меня такие же друзья, родители, и в этом нет ничего удивительного…

— Где вы работали в Эстонии?

— На трёх работах — в детском саду и в двух молодёжных центрах. Хотя это сложно назвать работой, потому что всё было невероятно интересно. Я просто общалась с детьми, придумывала какие-то проекты. Волонтёр в этой программе что-то типа «свежей крови», потому что он привносит в жизнь круга людей, с которыми общается, свою культуру, опыт, идеи… Я, например, завела в детском садике традицию делать утреннюю зарядку, и детям это очень понравилось. Меня так удивило, что у них нет зарядки…

— А чем эстонский детсад отличается от российского? На каком языке там общаются дети и взрослые?

— Вообще, в Эстонии разговаривают на трёх языках — эстонском, английском и русском. Дети из русскоговорящих семей дома общаются на русском, в садике и школе — на эстонском. Навыки английского начинают прививать с детского сада. Поэтому мы играли и разговаривали на английском. Но иногда, чтобы быть понятой, приходилось строить предложение сразу на трёх языках. Перед поездкой я прошла короткие курсы по эстонскому языку, но моего начального уровня не всегда хватало. Иногда мне помогали сами детки, переводя на эстонский язык то, что я говорю. Это было очень мило и, конечно, полезно для них. Они были моими личными переводчиками и очень гордились этим! Особенность эстонского садика в том, что если в группе есть дети с хроническими заболеваниями, то к ним прикреплены индивидуальные воспитатели. Плюс воспитатель, который работает с группой в целом, и помощница воспитателя. В нашей группе было двое таких ребятишек, поэтому в то время, когда я там работала, на двадцать малышей приходилось пять взрослых.

Надо что-то понять про себя

— На что делают ставку в воспитании эстонских детей?

— Думаю, на воспитание самостоятельности. Даже в детском саду все стараются, чтобы инициатива исходила от детей. Их спрашивают, во что они хотят поиграть. Можно выбрать эту игру или другую. А какую хотите вы? И дети никогда не скажут: «А мы не хотим ничего». Им интересно делать выбор или придумывать что-то самим. А в молодёжных центрах, которые посещают дети и молодёжь в возрасте от восьми лет до 21 года, они сами придумывают целые проекты, защищают их и получают для их реализации от муниципалитета финансирование.

— Что такое молодёжные центры? В России есть что-то похожее?

— Насколько я знаю, у нас такого нет. Это что-то типа вечернего досуга для подростков и молодёжи. У нас после занятий школьники обычно идут в гости или домой, за компьютер. А в Эстонии собираются в специальных центрах. Это небольшие домики из нескольких комнат, где можно поиграть в игры, потанцевать, посмотреть телевизор, выпить чаю или какао. Всё это бесплатно. Ребята собираются, общаются, придумывают разные проекты… Идея хорошая, и у молодёжи она очень востребована. Я настолько зарядилась энергетикой этого дела, что хотела бы в Ульяновске что-то такое создать. Чтобы наши дети тоже встречались в каком-нибудь клубе, досуговом центре, чтобы обменивались идеями, а не глупостями занимались. Да пусть бы и глупостями, но вместе со взрослыми, которые, не навязывая своих правил, держали бы ситуацию под контролем. В центрах, где я работала, взрослые детям были товарищами, друзьями. С нами делились и радостями, и проблемами.

— Что вы можете сказать об эстонской молодёжи?

— Это ребята с европейским мышлением, для них все дороги открыты. Они с малых лет работают и немного учатся. Причём готовы работать кем угодно — уборщиками, официантами. Их это не смущает, лишь бы самостоятельно зарабатывать. У них нет задачи обязательно после школы поступить в вуз и получить высшее образование. В Европе молодёжь не торопится делать выбор. Да ведь и на самом деле далеко не каждый выпускник школы знает, чем бы он хотел заняться. В России за детей часто принимают решение родители. А в Европе молодёжь на год уезжает в какую-нибудь другую страну «волонтёрить» и там что-то понимает про себя. И этот год никто не считает потерянным, напротив — за это время много приобретаешь.

Одиннадцать стран за год — Вы за год открыли для себя не только Эстонию, но и Европу. Чему вы научились в этом путешествии?

— Да, из Эстонии очень легко путешествовать по Европе. У волонтёра пятидневная рабочая неделя, и каждый месяц он зарабатывает два выходных. Ещё он получает деньги на карманные расходы, бесплатное жильё и серьёзные льготы на питание. Так что и время, и средства для путешествия есть, особенно если знаешь сайты, на которых можно купить билеты на любой вид транспорта с хорошей скидкой. За год я побывала в одиннадцати странах, в том числе в Финляндии, Швеции, Польше, Италии, Нидерландах, Бельгии, Дании. Путешествуя, встречаясь, знакомясь с разными людьми, я научилась многому. Например, слушать себя и не бояться перемен. Очень многие держатся за работу, за то, что привычно и устоялось. А я теперь уверена, что мир открыт, и везде при желании можно найти работу, друзей… Не бойтесь выйти из зоны комфорта, ведь его можно создать самим в любой точке мира. Главное — знать, чего хочешь.

— А чего хотите вы?

— Планов много, не буду пока говорить о них. Но я точно хочу, чтобы другие тоже попробовали прожить такой год. Вся информация о программе Европейского волонтёрского сервиса есть в интернете. И я с удовольствием поделюсь своим опытом. При желании меня несложно найти в соцсетях. Пишите, отвечу на все вопросы.