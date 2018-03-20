Детей «размещают» в больничных коридорах. Минздрав выяснит, почему пермякам не хватает мест в палатах

В детских больницах участились случаи размещения маленьких пациентов в коридорах. Министерство здравоохранения Пермского края сейчас проводит проверку.

О том, что детей, поступающих в медучреждения, размещают в коридорах, несколько раз писали пользователи социальных сетей. 19 марта жительница Перми опубликовала фото, на котором видно, что ребёнок в Краевой детской клинической больнице находится на кушетке, стоящей в коридоре. «Вот так вот, нас положили на Баумана, на сквозняке, с фонарём в самые глаза, на кушетку доисторических времён, без намёка на матрас, у холодной бетонной стены», — прокомментировала фото женщина.

Главный врач больницы Дмитрий Антонов сообщил 59.ru, что девочка под присмотром врачей ждала размещения в палату.

— Ребёнок был обследован в приёмном покое. Ему назначили нужное лечение, он находился под присмотром врачей и ждал размещения, — пояснил 59.ru Дмитрий Антонов. — Когда ребёнок поступил, у нас не было мест в палатах — наплыв пациентов из-за ОРВИ. В этот же день произошла запланированная выписка, после чего ребёнка сразу же поместили в палату. Сейчас свободные места для пациентов есть. А сквозняка у нас не было и быть не может, потому что в коридоре нет окон

19 марта также в социальных сетях выложили фотографии, на которых видно, что дети спят и едят в коридоре больницы №13 на улице Бушмакина. В Минздраве Прикамья пояснили, что сейчас разбираются в этом случае и и-за участившихся жалоб проверяют детские больницы.

— По сообщению главного врача, Ольги Токмаковой, на данный момент никто в коридоре не размещён, мы выясняем, было ли такое раньше, — рассказали 59.ru в ведомстве. — Но нам нужно понять причины, почему так организована работа в учреждениях, поэтому Министерство здравоохранения проводит проверку — в первую очередь в детских больницах. Дополнительно организован ежедневный мониторинг стационаров.

Ранее мы писали, что Минздрав проверил МСЧ № 9 после того, как анестезиолог-реаниматолог МСЧ № 9 написал открытое письмо губернатору, где рассказал о проблемах в больнице.