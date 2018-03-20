«Пятиминутки» дорожной безопасности

Фото с ресурса uprava.northnet.ru В преддверии школьных весенних каникул на территории региона пройдет неделя детской дорожной безопасности, которая продлится до 25 марта, сообщает официальный сайт регионального управления МВД России.

Возле школ сотрудники дорожной полиции совместно с родительскими комитетами проконтролируют перевозку детей в специальных удерживающих устройствах. Учителя на классных часах будут проводить с обучающимися «пятиминутки» по дорожной безопасности, а сотрудники ГИБДД проведут открытие уроки для школьников, организуют конкурсы по основам безопасности поведения на улицах и дорогах, а также окажут необходимую помощь в обновлении школьных стендов и уголков по БДД.

Отмечу, что за прошедшие два месяца текущего года на дорогах области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок получил ранения.