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«Пятиминутки» дорожной безопасности
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«Пятиминутки» дорожной безопасности 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса uprava.northnet.ru  В преддверии школьных весенних каникул на территории региона пройдет неделя детской дорожной безопасности, которая продлится до 25 марта, сообщает официальный сайт регионального управления МВД России.
Возле школ сотрудники дорожной полиции совместно с родительскими комитетами проконтролируют перевозку детей в специальных удерживающих устройствах. Учителя на классных часах будут проводить с обучающимися «пятиминутки» по дорожной безопасности, а сотрудники ГИБДД проведут открытие уроки для школьников, организуют конкурсы по основам безопасности поведения на улицах и дорогах, а также окажут необходимую помощь в обновлении школьных стендов и уголков по БДД.
Отмечу, что за прошедшие два месяца текущего года на дорогах области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок получил ранения.
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