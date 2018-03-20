В Салехарде по соцсетям гуляет фейк о потребности в крови для умирающего ребёнка

Об этом сообщила «КС» заместитель главного врача медицинской части Салехардcкой окружной клинической больницы Людмила Леонтьева:

— Соцсети взбудоражила срочная просьба о помощи, которая требуется умирающему в больнице ребенку 1 года 9 месяцев. Не только салехардцы, но и жители всего Ямала срочно стали пересылать просьбу сдать кровь 4-й отрицательной группы и телефон донорского отдела для связи.

Людмила Леонтьева заявила: «Это чья-то злая шутка, потребности в крови доноров нет, сообщение об умирающем ребенке — неправда».

По нашим наблюдениям, подобные фейковые вбросы довольно часто возникают в родительских сетевых сообществах. И прежде чем репостить подобные сообщения, лучше их проверять в профильных ведомствах.