Детские сады в Савелках проведут в апреле Дни открытых дверей

Школа №854 приглашает родителей зеленоградских малышей познакомиться с работой дошкольных отделений. Для этого в апреле, в трех корпусах образовательного учреждения в 6-м и 7-м микрорайонах Зеленограда, будут организованы Дни открытых дверей. 4 апреля педагоги школы проведут экскурсию по дошкольному отделению в корпусе 603А и ответят на все вопросы родителей. Вместе с воспитанниками детсада они также покажут различные виды детской деятельности. 5 апреля свои двери откроет дошкольное отделение в корпусе 618А, а 12 апреля — в корпусе 711.