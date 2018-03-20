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Пиццерия MONICA объединяет семьи
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Пиццерия MONICA объединяет семьи 

Ezhikezhik.ru 5 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Пиццерия MONICA — приятное место для семейных посиделок в выходной день, особенно после активной прогулки, когда и у взрослых, и у детей появляется желание подкрепить силы. В пиццерии действует детское меню, составленное по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения и национальной программы оптимизации питания детей.
Юным гурманам предложат традиционный суп с куриными фрикадельками и цветной пастой (180 руб.), на второе — куриные котлеты с картофельным пюре (350 руб.), спагетти с соусом из шпината и авокадо (350 руб.) или шашлычки из индейки с картофелем фри (350 руб.). На десерт — сладкая пицца с «Нутеллой» и ягодами (420 руб.).
С 12.00 до 16.00 детей будут развлекать аниматоры, вместе с которыми ребята поучаствуют в творческих мастер-классах: научатся мастерить объемные картины из пластилина и даже шкатулки. 24.03.2018г. пройдет урок дизайн-студии, а 25.03.2018 — мастер-класс по созданию и украшению весенних шляпок. Занятия бесплатны, но места лучше бронировать заранее.
MONICA с радостью возьмется организовать любой детский праздник с правильной вкусной едой и веселыми аниматорами. Такое торжество можно заказать «под ключ» и не тратить время и силы на поиск шаров и гирлянд для создания праздничного настроения. Родители именинника получат приятную скидку в 20% на меню, которая действует в сам день рождения, а также в течение недели до и после обозначенной даты.
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