В школе № 1101 воспитывают гражданина

В дошкольном отделении школы № 1101 проведено мероприятие в рамках проекта правовой культуры «Выборы правителя сказочной страны».

«Мероприятие», — сообщается на сайте школы — «проходило в форме развлекательного, театрализованного действия. Детей учили выполнять социальные роли: избиратель, кандидат, член избирательной комиссии, счётная комиссия, наблюдатель. У детей развивали навык работы в группах, воспитывали гражданскую ответственность. А также педагоги обобщили представления детей о процедуре демократических выборов и способах агитации».

На выборах правителя сказочной страны участвовали сказочные персонажи: Баба Яга, Емеля, Василиса Прекрасная, Карлсон. Все герои в шуточной, игровой форме представили свою предвыборную компанию, танцевали с детьми, играли в весёлые игры.