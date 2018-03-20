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В школе № 1101 воспитывают гражданина
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В школе № 1101 воспитывают гражданина 

Управа района Теплый Стан 5 часов назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В дошкольном отделении школы № 1101 проведено мероприятие в рамках проекта правовой культуры «Выборы правителя сказочной страны».
«Мероприятие», — сообщается на сайте школы — «проходило в форме развлекательного, театрализованного действия. Детей учили выполнять социальные роли: избиратель, кандидат, член избирательной комиссии, счётная комиссия, наблюдатель. У детей развивали навык работы в группах, воспитывали гражданскую ответственность. А также педагоги обобщили представления детей о процедуре демократических выборов и способах агитации».
На выборах правителя сказочной страны участвовали сказочные персонажи: Баба Яга, Емеля, Василиса Прекрасная, Карлсон. Все герои в шуточной, игровой форме представили свою предвыборную компанию, танцевали с детьми, играли в весёлые игры.
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