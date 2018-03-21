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Как получить бесплатные лекарства?
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Как получить бесплатные лекарства? 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Все знают, что детям до 3 лет положены бесплатные лекарства. Но никто их не выдаёт. Куда можно обратиться по этому вопросу?
В детской поликлинике Нягани в апреле начнет работу собственная аптека, которая будет обслуживать льготные категории пациентов — детей-инвалидов и малышей до 3 лет.
«Аптека открывается для обслуживания рецептов, которые выписываются врачами льготникам — это дети до 3-х лет и инвалиды. Лекарства будут бесплатны, их оплачивает федеральная и окружная казна (есть федеральные и окружные льготники). Их смогут получить все дети, которые имеют право на обеспечение льготными лекарственными препаратами, согласно законодательству», — пояснила специалист по связям с общественностью детской поликлиники Нягани Валентина Плеханова.
Аптечный пункт открывается в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». В медицинском учреждении не исключают, что в будущем аптечный пункт расширит спектр услуг.
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