Как получить бесплатные лекарства?

Все знают, что детям до 3 лет положены бесплатные лекарства. Но никто их не выдаёт. Куда можно обратиться по этому вопросу?

В детской поликлинике Нягани в апреле начнет работу собственная аптека, которая будет обслуживать льготные категории пациентов — детей-инвалидов и малышей до 3 лет.

«Аптека открывается для обслуживания рецептов, которые выписываются врачами льготникам — это дети до 3-х лет и инвалиды. Лекарства будут бесплатны, их оплачивает федеральная и окружная казна (есть федеральные и окружные льготники). Их смогут получить все дети, которые имеют право на обеспечение льготными лекарственными препаратами, согласно законодательству», — пояснила специалист по связям с общественностью детской поликлиники Нягани Валентина Плеханова.

Аптечный пункт открывается в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». В медицинском учреждении не исключают, что в будущем аптечный пункт расширит спектр услуг.