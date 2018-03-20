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Предприниматель из Сатки ответит за смерть ребёнка при падении с горки
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Предприниматель из Сатки ответит за смерть ребёнка при падении с горки 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Индивидуальному предпринимателю в Сатке предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, 21 декабря 2017 года в больницу доставили 11-летнего мальчика, упавшего с ледяной горки. Через несколько дней ребенок скончался. По предварительным данным, ребенок упал с недостроенной горки, после чего на него упал кусок льда.
Установлено, что обвиняемая выполнила работы по возведению «Новогоднего городка», не соответствующие требованиям безопасности.
Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении начальника отдела внешнего благоустройства МКУ «Управление по благоустройству» Саткинского района.
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