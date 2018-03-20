В Воронеже пройдет выставка живописи студии Дмитрия Фисунова

Студия живописи Дмитрия Фисунова и школа архитектуры и дизайна «Студия Я» проведут совместную выставку в стенах Дворца творчества детей и молодежи.

Выставка откроется 21 марта в 17.00 и продлится до 10 апреля.

В школе архитектуры и дизайна «Студия Я» детям и подросткам дают первое базовое художественно-проектное образование. А известный воронежский художник Дмитрий Фисунов уже больше семи лет обучает всех желающих основам рисунка, композиции и живописи и уже в четвертый раз проводит выставку работ своих учеников.