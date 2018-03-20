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В Воронеже пройдет выставка живописи студии Дмитрия Фисунова
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В Воронеже пройдет выставка живописи студии Дмитрия Фисунова 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Студия живописи Дмитрия Фисунова и школа архитектуры и дизайна «Студия Я» проведут совместную выставку в стенах Дворца творчества детей и молодежи.
Выставка откроется 21 марта в 17.00 и продлится до 10 апреля.
В школе архитектуры и дизайна «Студия Я» детям и подросткам дают первое базовое художественно-проектное образование. А известный воронежский художник Дмитрий Фисунов уже больше семи лет обучает всех желающих основам рисунка, композиции и живописи и уже в четвертый раз проводит выставку работ своих учеников.
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