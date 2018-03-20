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Выездная «Родительская приемная» встретила посетителей в Старом Крюково
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Выездная «Родительская приемная» встретила посетителей в Старом Крюково 

Старое Крюково 4 часа назад
Фото: Старое Крюково
На базе общественного пункта охраны порядка №8 района Старое Крюково сотрудники Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» провели консультации и мастер-классы.
Как сообщили организаторы, выездное мероприятие с целью создания открытой системы оказания профессиональной поддержки семьям с детьми на территории района посредством расширения межведомственного сектора, включало в себя экспресс-консультации с родителями и мастер-классы по изготовлению поделок с детьми.
В ходе мероприятия было зафиксировано три обращения граждан по различным вопросам юридического, психологического и информационного характера. Всем гостям программы выдавался раздаточный материал с информацией о работе ЦПСиД.
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