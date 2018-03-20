Лечение железодефицитной анемии у детей XXI века 

Малыш отстает в росте, «цепляет» все ОРВИ, жалуется на усталость, легко раздражается, не способен сконцентрироваться ни на чем… «Он у нас такой слабенький», — говорят бабушки. «У ребенка наблюдается клиническая картина, схожая с железодефицитной анемией (ЖДА) и связанным с ней снижением уровня гемоглобина», — пишут в медицинской карте педиатры. Установить, кто из этих авторитетных источников прав, довольно просто — нужно лишь сдать с малышом анализ крови. В 80% случаев причиной снижения уровня гемоглобина (анемии или малокровия) становится дефицит железа в организме. Железодефицитная анемия у детей — только факты:
Норма гемоглобина крови у дошкольников составляет 125–135 г/л. Об анемии говорят, если этот показатель опускается ниже 110 г/л (у детей до 5 лет) и ниже 120 г/л (у детей старше 5 лет) [1].
По данным Министерства здравоохранения РФ, в нашей стране каждый третий (!) ребенок либо страдает ЖДА, либо имеет латентный дефицит железа. Около 40% случаев анемии диагностируется у детей до 3-х лет; 30% — у подростков; еще 30% — в различные возрастные периоды.
Ежедневная потребность детского организма в железе составляет 0,5–1,2 мг в сутки.
Дети, страдающие от ЖДА болеют ОРВИ чаще сверстников в 2,5 раза, а кишечными инфекциями — в 2 раза.
Большинство новорожденных рождается с нормальным уровнем этого вещества, поскольку материнский организм через плаценту усиленно снабжает растущее чадо железом. Но «врожденный» запас быстро заканчивается: у доношенных младенцев к 5-6 месяцу, у недоношенных — к 3-ему, и с этого момента уровень важнейшего для нормальной работы организма микроэлемента восполняется исключительно «из внешних источников». Ну — или восполняется недостаточно, и тогда возникает его нехватка, ведущая к снижению защитных сил иммунитета, когнитивных функций, нарушениям нервно-психического развития, и требующая немедленных действий от педиатра и родителей! Последовательность и упорство Именно таким принципом необходимо руководствоваться в лечении ЖДА у ребенка — и тогда прогноз практически в 100% случаев благоприятный. Вовремя начатая терапия с применением немедикаментозных (включение в рацион «богатых» железом продуктов, соблюдение правильного режима дня, полноценный сон) и медикаментозных (аптечные железосодержащие препараты) средств, буквально в течение 1-2 недель вернут уровень гемоглобина на возрастную норму. Единственное «но» — чтобы удержать его там надолго и всерьез, придется потрудиться еще несколько месяцев, строго следуя назначениям врача. Это необходимо, чтобы создать прочный «железный запас» в организме ребенка на годы вперед. А ведь именно в том, что курс терапии ЖДА довольно длителен, и состояла «загвоздка» для многих мам еще несколько лет назад. Почему?.. Один, два… Три! Да потому, что применявшиеся ранее препараты (т.н. соли железа, или «двухвалентное железо») часто вызывали нежелательные побочные реакции: тошноту, рвоту, запор или диарею, аллергические реакции… «Продержавшись» на подобной терапии пару недель и сдав первый анализ крови, который демонстрировал повышение уровня гемоглобина, — родители переставали «мучить дитя» таким «тяжелым лекарством». В результате гемоглобин вскоре снижался вновь, ведь организм не успевал отложить в «депо» запас жизненно важного вещества. Но наука идет вперед, и сегодня нам широко доступны препараты нового поколения на основе так называемого «трехвалентного железа» (железа III гидроксид полимальтозат). С ними успешное лечение анемии стало не просто возможным, но и комфортным, поскольку они не взаимодействуют с другими лекарственными средствами и продуктами питания, при их применении отмечается минимальный (можно смело сказать «нано») процент нежелательных реакций. А еще они выпускаются в удобных лекарственных формах, из которых в педиатрии чаще всего применяются капли и сиропы. Мамам грудничков удобнее дозировать препарат каплями, а дошколята весьма ценят сладкий вкус сиропа, что позволяет проводить курс лечения столько, сколько это необходимо, а значит, создать надежный — «железный» — вклад в здоровье и успешное будущее вашего ребенка! По данным ученых, международной тенденцией сегодня является смена солевых препаратов железа на препараты «трехвалентного железа» [2]. Литература 1. Диагностика и лечение железодефицитной анемии у детей и подростков. Пособие для врачей под редакцией академика РАН, проф. А. Г. Румянцева и проф. И. Н. Захаровой, Москва, 2015 2. Information Management System — database management. Ex Man prices, www.imshealth.com