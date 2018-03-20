Лечение железодефицитной анемии у детей XXI века

Малыш отстает в росте, «цепляет» все ОРВИ, жалуется на усталость, легко раздражается, не способен сконцентрироваться ни на чем… «Он у нас такой слабенький», — говорят бабушки. «У ребенка наблюдается клиническая картина, схожая с железодефицитной анемией (ЖДА) и связанным с ней снижением уровня гемоглобина», — пишут в медицинской карте педиатры. Установить, кто из этих авторитетных источников прав, довольно просто — нужно лишь сдать с малышом анализ крови. В 80% случаев причиной снижения уровня гемоглобина (анемии или малокровия) становится дефицит железа в организме. Железодефицитная анемия у детей — только факты:

Норма гемоглобина крови у дошкольников составляет 125–135 г/л. Об анемии говорят, если этот показатель опускается ниже 110 г/л (у детей до 5 лет) и ниже 120 г/л (у детей старше 5 лет) [1].

По данным Министерства здравоохранения РФ, в нашей стране каждый третий (!) ребенок либо страдает ЖДА, либо имеет латентный дефицит железа. Около 40% случаев анемии диагностируется у детей до 3-х лет; 30% — у подростков; еще 30% — в различные возрастные периоды.

Ежедневная потребность детского организма в железе составляет 0,5–1,2 мг в сутки.

Дети, страдающие от ЖДА болеют ОРВИ чаще сверстников в 2,5 раза, а кишечными инфекциями — в 2 раза.