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Купят обезболивающие и кислородные концентраторы: больницы региона дооснастят медоборудованием
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Купят обезболивающие и кислородные концентраторы: больницы региона дооснастят медоборудованием 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
В ближайшее время в Самарскую область направят 159 миллионов рублей на развитие медицины.
86 миллионов 810 тысяч рублей пойдет на поддержание паллиативной медицины. Областные власти планируют дооснастить медучреждения, которые оказывают паллиативную помощь взрослому населению и детям.
Паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием.
Это 41 больница, 38 взрослых и 3 детские (больница Середавина, Самарская городская клиническая детская больница № 1 и Тольяттинская городская детская больница № 1).
Для них купят медоборудование, в том числе использующееся на дому: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы.
Кроме того, для пациентов с хроническим болевым синдромом дополнительно приобретут лекарства, в том числе обезболивающие.
Также Самарской области выделили дополнительные 73 миллиона рублей из федерального бюджета на лекарства, медизделия и специализированные продукты лечебного питания детей-инвалидов и онкобольных.
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