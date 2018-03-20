Купят обезболивающие и кислородные концентраторы: больницы региона дооснастят медоборудованием

В ближайшее время в Самарскую область направят 159 миллионов рублей на развитие медицины.

86 миллионов 810 тысяч рублей пойдет на поддержание паллиативной медицины. Областные власти планируют дооснастить медучреждения, которые оказывают паллиативную помощь взрослому населению и детям.

Паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием.

Это 41 больница, 38 взрослых и 3 детские (больница Середавина, Самарская городская клиническая детская больница № 1 и Тольяттинская городская детская больница № 1).

Для них купят медоборудование, в том числе использующееся на дому: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы.

Кроме того, для пациентов с хроническим болевым синдромом дополнительно приобретут лекарства, в том числе обезболивающие.

Также Самарской области выделили дополнительные 73 миллиона рублей из федерального бюджета на лекарства, медизделия и специализированные продукты лечебного питания детей-инвалидов и онкобольных.