Откуда у детей камни в почках?

У маленьких детей диагностируют мочекаменную болезнь. Как такое возможно? На что родителям надо обратить внимание?

Н. Котельникова, Сенгилей

Отвечает заведующая дневным стационаром Областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева Эльмира Закирова:

— По статистике, чаще всего этот недуг появляется у детей от трёх до 11 лет, а также у новорождённых. Мальчики болеют в два-три раза чаще, чем девочки. Причины могут быть разными: обезвоживание или наследственная предрасположенность к камнеобразованию, вирусные инфекции. Высокая температура тела, сопровождающая те или иные заболевания, может привести к обезвоживанию организма ребёнка. К этому же приводит и чрезмерная подвижность ребёнка, и воздух в комнате в отопительный сезон (как правило, сухой), и высокая температура воздуха летом.

Главное, что должны сделать родители, — это постараться избежать обезвоживания ребёнка. Воздух в комнате должен быть увлажнённым. Специалисты в области педиатрии советуют придерживаться температуры в пределах 18-22 градусов. Именно при такой температуре ребёнок чувствует себя нормально, а его развитие протекает в более естественных условиях.

Второе важное правило: нужно приучить ребёнка пить воду. Молодые мамы об этом, как правило, не знают. А в интернете можно встретить информацию, что при грудном вскармливании ребёнка не обязательно выпаивать. Это в корне неверно! Перед кормлением нужно обязательно давать жидкость от пяти до десяти миллилитров.

Родителей должны насторожить спастические боли у ребёнка в области поясницы, нарушения отхождения мочи (нередко по капле), частые позывы к мочеиспусканию, лихорадка, диспепсия (рвота, тошнота, запоры), напряжение мышц передней брюшной стенки.

Чтобы выявить раннюю врождённую патологию мочевыделительной системы, необходимо обязательно проходить в назначенные сроки УЗИ почек у ребёнка. Дети, у которых выявлены заболевания почек, а также врождённые аномалии со стороны мочевыделительной системы, обязательно должны наблюдаться у детского нефролога и детского уролога.

Не забывайте во избежание тяжёлых последствий для ребёнка перед первой прививкой в амбулаторных условиях сделать общий анализ мочи.