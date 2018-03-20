Ещё
Дети отправились в путешествие по островам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети отправились в путешествие по островам 

Южное Бутово 4 часа назад
Фото: Южное Бутово
16 марта в дошкольном отделении «Кораблик», в группе № 11 было проведено познавательно-увлекательное развлечение «Путешествие по островам». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Дети отправились в морское путешествие по волшебным островам в поисках клада. На каждом острове ребят ждали задания-испытания. За каждое выполненное задание дети получали ключи, с помощью которых нужно было отыскать клад. На острове «Наоборот» дети подбирали антоним, на острове «Геометрических фигур» искали предметы, похожие на фигуры, на острове «Сказок» отгадывали загадки и, наконец, на острове «Чудо— дерево» дети нашли сундук с сокровищами. Не обошлось и без веселых пиратов, вместе с которыми дети станцевали задорный танец «Арам-зам-зам». На протяжении всего мероприятия поддерживался познавательный интерес с использованием игрового сюжета, наглядных пособий, сюрпризного момента. Эмоциональный настрой был высоким. Дети были заинтересованы и выполняли все задания с удовольствием. Приятный сюрприз в виде шоколадных монеток очень порадовал детей.
Южное Бутово: последние новости
Волшебник научил детей смешивать краски Дети получили подарки от депутата Сеансы канистерапии регулярно проходят в библиотеке «Проспект»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Что шептал Нед Старк перед казнью
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение