Дети отправились в путешествие по островам

16 марта в дошкольном отделении «Кораблик», в группе № 11 было проведено познавательно-увлекательное развлечение «Путешествие по островам». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Дети отправились в морское путешествие по волшебным островам в поисках клада. На каждом острове ребят ждали задания-испытания. За каждое выполненное задание дети получали ключи, с помощью которых нужно было отыскать клад. На острове «Наоборот» дети подбирали антоним, на острове «Геометрических фигур» искали предметы, похожие на фигуры, на острове «Сказок» отгадывали загадки и, наконец, на острове «Чудо— дерево» дети нашли сундук с сокровищами. Не обошлось и без веселых пиратов, вместе с которыми дети станцевали задорный танец «Арам-зам-зам». На протяжении всего мероприятия поддерживался познавательный интерес с использованием игрового сюжета, наглядных пособий, сюрпризного момента. Эмоциональный настрой был высоким. Дети были заинтересованы и выполняли все задания с удовольствием. Приятный сюрприз в виде шоколадных монеток очень порадовал детей.