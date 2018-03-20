В Ханты-Мансийске откроются две летние оздоровительные смены для детей с ограниченными возможностями

Ханты-Мансийский реабилитационный центр «Лучик» объявляет о приёме заявлений в летний оздоровительный лагерь для детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью в возрасте с 7 до 15 лет.

Лагерь с дневным пребыванием будет работать в две смены — в период с 01 по 26 июня 2018 (17 рабочих дней) и с 02 по 31 июля 2018 (22 рабочих дня).

Для зачисления в летний лагерь необходимо заполнить заявку и принести по адресу: ул. Красногвардейская, 7а, каб.15 либо направить на электронный адрес mail@luchikhm.ru. Форма заявки доступна на официальном сайте БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» www.luchikhm.ru во вкладке «Летний отдых».

Желающим записаться в первую оздоровительную смену необходимо подать заявление до 11 мая, на вторую — до 4 июня 2018 года.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 356-071.