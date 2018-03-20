Ясельные планы. Как на Алтае решают вопрос устройства детей до 3 лет

Ни на одном доступном «образовательном» совещании последних лет корреспондентам АиФ-Алтай не довелось слышать обсуждения «ясельного вопроса» как проблемы. Вот, мол, в городах и сёлах края десять (20, 30) тысяч мам нуждаются (просят, требуют) в услугах дошкольных учреждений для детишек малышового возраста…

Задача «в полный рост»

Это, может быть, потому, что до недавнего времени в фокусе основного внимания краевых и муниципальных властей (в т. ч. чиновников в образовании) было полное обеспечение местами в детских садах детей от трёх до семи лет? Официально о решении этой проблемы в регионе было провозглашено, кажется, в 2016 году (хотя до сих пор некоторые родители детей такого возрастного диапазона об этом почему-то не знают, — ред.).

Коль скоро в связи с объявлением 10-летия детства и недавним Посланием Президента РФ Федеральному Собранию в стране «в полный рост» поставлена задача обеспечить доступность дошкольного образования для детей раннего возраста, думаем, что скоро в крае будет конкретизирован соответствующий «объём потребности». Пока же можем сослаться на министра образования и науки региона Александра Жидких , который в феврале с. г. на коллегии Минобра по итогам 2017 года сказал, что сейчас доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет обеспечена на 72% (и чуть более). Стопроцентной она должна стать к 2021 году. Но, видимо, с учётом альтернативных форм ухода и присмотра за малышами. Во всяком случае, об альтернативах муниципальным учреждениям говорилось ещё при утверждении плана мероприятий по обеспечению «раннедошкольных» услуг в октябре 2015 года.

Где новострой, где первый этаж

А деньги региону в развитие этой темы действительно выделяют «огромные» — более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По объёму федеральной дополнительной помощи на строительство детских садов и яслей мы находимся в числе регионов-лидеров.

По информации пресс-службы правительства края, в 2018-2019 гг. должны быть построены семь дошкольных учреждений: в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и Новоалтайске (в микрорайоне с трудом строящегося жилого комплекса «Демидов парк», — ред.). По словам губернатора, у нас есть прекрасные проекты, которые можно в режиме повторного применения очень оперативно запустить в работу.

Минтрансстрою региона поручено активизировать этот процесс.

— Мне кажется, здесь просто нужно проявить требовательность к руководителям отрасли, поработать очень обстоятельно с саморегулируемыми организациями, — заметил в связи с этим Александр Карлин . — Строители очень любят говорить о своих проблемах, но не всегда адекватны к посылам государства, когда необходимо провести определённый объём работ по гарантированному финансированию.

Помимо нового строительства федеральные средства пойдут на капремонт детсадов с созданием в них дополнительных мест для «младшедеток». Также в растущих микрорайонах некоторых городов предполагается выкуп первых этажей для размещения ясельных групп. Таким образом, в ближайшие два года для малышей должно быть создано около двух тысяч мест.

Полагаем, параллельно внимание будет уделено подготовке взрослых кадров для этих самых мест. Ведь работать с ребятишками 4-6 лет и с детишками, едва научившимися ходить (а то и ещё ползающими!) — не совсем одно и то же.