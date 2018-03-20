Об эффективных способах обучения графическим навыкам и умениям узнали воспитатели из Отрадного

Мастер-класс для воспитателей «Эффективные способы обучения графическим навыкам и умениям» прошел на минувшей неделе в детском саду на улице Бестужевых, 6А, подведомственном школе № 1411. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Этот практикум проходил в рамках межкурсового повышения квалификации с целью повышения уровня педагогического мастерства воспитателей в овладении рациональными способами движения руки при рисовании. Провела мастер-класс воспитатель старшей группы Наталья Мещерякова , — рассказали в администрации школы.

Так, в процессе практикума педагоги узнали как сделать движения руки ребёнка уверенными и точными, а также как помочь детям передать в рисунке задуманное и преодолеть затруднения при решении своих изобразительных задач. (ип)