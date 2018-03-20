Ещё
Об эффективных способах обучения графическим навыкам и умениям узнали воспитатели из Отрадного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Об эффективных способах обучения графическим навыкам и умениям узнали воспитатели из Отрадного 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Мастер-класс для воспитателей «Эффективные способы обучения графическим навыкам и умениям» прошел на минувшей неделе в детском саду на улице Бестужевых, 6А, подведомственном школе № 1411. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Этот практикум проходил в рамках межкурсового повышения квалификации с целью повышения уровня педагогического мастерства воспитателей в овладении рациональными способами движения руки при рисовании. Провела мастер-класс воспитатель старшей группы Наталья Мещерякова, — рассказали в администрации школы.
Так, в процессе практикума педагоги узнали как сделать движения руки ребёнка уверенными и точными, а также как помочь детям передать в рисунке задуманное и преодолеть затруднения при решении своих изобразительных задач. (ип)
Управа района Отрадное: последние новости
В детском саду на улице Пестеля прошел «Кошачий концерт» Концерт классической музыки прошел в детском саду на улице Пестеля О жизни и быте космонавтов рассказали второклассникам из Отрадного
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Что шептал Нед Старк перед казнью
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение