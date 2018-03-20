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Школьник получил травму после падения в люк с мусором в Санкт‐Петербурге
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Школьник получил травму после падения в люк с мусором в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 3 часа назад
Девятилетний ребенок получил травму плеча после того, как старшеклассники толкнули его в люк с мусором в Санкт‐Петербурге. Сотрудники полиции устанавливают причину случившегося, сообщил сайт «Невские новости».
Мальчик 19 марта возвращался с друзьями домой, когда старшеклассники толкнули ребенка в люк с мусором в  Санкт-Петербурге
У пострадавшего диагностировали ушиб плечевого сустава и сотрясение головного мозга.
В Приморье учащиеся школы избили двоих детей и сняли происходящее на камеру. Следователи возбудили уголовное дело.
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