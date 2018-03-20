Школьник получил травму после падения в люк с мусором в Санкт‐Петербурге

Девятилетний ребенок получил травму плеча после того, как старшеклассники толкнули его в люк с мусором в Санкт‐Петербурге. Сотрудники полиции устанавливают причину случившегося, сообщил сайт «Невские новости».

Мальчик 19 марта возвращался с друзьями домой, когда старшеклассники толкнули ребенка в люк с мусором в Санкт-Петербурге

У пострадавшего диагностировали ушиб плечевого сустава и сотрясение головного мозга.

В Приморье учащиеся школы избили двоих детей и сняли происходящее на камеру. Следователи возбудили уголовное дело.