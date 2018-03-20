Каши не сварят. Бесплатные детские смеси младенцы получают раз в три месяца

Детское питание малышам регионы выдают исходя из возможностей бюджета. Но молочные кухни есть не везде. Вот и получается, что в Северной Осетии работают молочные кухни, а на Ставрополье младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании, получают только сухие смеси, и те нерегулярно.

Кому две, кому пять

Молочные кухни на Ставрополье давно ушли в прошлое. Их заменили сухие смеси и каши. Младенцы, которые находятся на искусственном вскармливании, должны получать их до года, а те, кто с недобором веса и анемией, до трёх лет. Но с обеспечением всё непросто, жалуются родители из Ессентуков, Ипатовского, Кочубеевского, Изобильненского районов.

«Нам в Изобильном из месяца в месяц говорят, что питания нет, — сообщила мама семимесячной малышки Юлия Апашева. — В конце февраля выдали одну пачку молочной смеси за три месяца. А в очереди я услышала, что некоторым и по пять пачек выдают».

Елена Евдокимова в Ставрополе на первую дочку 10 лет назад получала питание регулярно, а в Солнечнодольске на вторую дочку за девять месяцев её жизни выдали всего шесть пачек.

«Я сразу написала заявление в поликлинику, что ребёнок у меня искусственник. Жду, когда будут выдавать детское питание. Приходим на приём к педиатру, нам говорят, что заявки от нас не было, — рассказала Елена. — Потом выдали две пачки, но совсем не ту смесь, которую я просила. У меня ребёнок аллергик, ему не всё можно. Но в поликлинике говорят: даём, что закупаем. В Ставрополе у меня живёт подруга, и там дают по две пачки каждый месяц».

Впрочем, и в Ставрополе случаются перебои с поставкой детских смесей. В детской поликлинике №3 всё питание за январь выдали в самом конце месяца, а не каждую неделю, как обычно.

На жалобу Елены Евдокимовой замминистра здравоохранения края Наталья Козлова ответила, что средний норматив на обеспечение питанием одного ребёнка на Ставрополье всего 2177,2 рубля в год. А фактически, как указано в том же официальном письме из Минздрава , на одного грудничка могут выделять и меньше, потому что это зависит от количества получателей смеси в поликлинике! Больше искусственников — меньше каши на каждого. Чтобы мамочки не сильно возмущались, в министерстве напоминают, что социальная поддержка «не заменяет родительского участия в питании ребёнка».

Молочные кухни

Обделяют детским питанием ребятишек и в других регионах СКФО. В Нальчике молочную кухню на проспекте Ленина несколько лет назад закрыли. А питание на грудничков мамы не получают даже в сухом виде, несмотря на действующий республиканский закон «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет».

«На старшего сына, когда я жила в Астраханской области, мы получали с рождения и до трёх лет каши, молочные смеси, молоко, кефир, фруктовые пюре в баночках и соки, — рассказала Елена Михайлова . — Здесь единственное, что нам дали бесплатно на младшего сына, — это жаропонижающее после одной из прививок. Ему уже год и три, и мы больше ни на что не рассчитываем. У подруги ребёнок сейчас на искусственном вскармливании, они тоже сами покупают ему смеси. Им сказали, что молочная кухня не работает».

А вот в Северной Осетии малышам выдают не сухой «корм», а натуральные молочные продукты. Хотя не всё гладко и там. Перед Новым годом врач Алагирской центральной районной больницы Александр Цомаев сообщил журналистам, что не получил денег на закупки молочной продукции. После каникул его неожиданно уволили, и некоторые СМИ связывали это с его заявлением о детском питании. Заместитель нового главврача больницы Таисия Козаева пояснила, что задержка в поставках «молочки» составляла всего несколько дней.

«Мы выдаём молоко, кефир, творог детям до трёх лет по назначению участкового педиатра, — уточнила она. — Мамы должны в поликлинику принести документ, что их семья — малообеспеченная. Такие молочные кухни у нас работают и в других районах республики, и во Владикавказе. Все довольны».