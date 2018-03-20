В центре здоровья детей прошел обучающий мастер-класс

Мастер-класс «Тактика ведения пациентов детского возраста с патологией носа, околоносовых пазухи и глотки. Введение в педиатрическую эндоскопическую риносинусофарингохирургию», прошел 19 марта в Институте педиатрии.

Конференция, которая длилась с 8.00 до 17.00, завершилась сессией «вопрос-ответ». Специалисты рассмотрели такие аспекты медицины, как оториноларингология, в частности, обсудили место отечественной оториноларингологии в мировой науке и практике.

Отдельными пунктами конференции стало обсуждение особенностей и методов эндоскопической синусохурургии у детей и подростков, абсолютных и дополнительных показаний для эндоскопической синусохирургии у детей, проблемы диагностики и перспективы хирургического лечения синдрома обструктивного апноэ сна у детей и другие.