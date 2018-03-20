ABA-центр «Моя Планета» открыл свой филиал — Инклюзивный детский центр на проспекте Вернадского, 44-1

ABA-центр «Моя планета», ориентированный на работу с детьми с аутизмом, детским церебральным параличом, синдромом Дауна и другими особенностями развития, открыл еще один центр с таким же названием.

Открытие филиала прошло в два этапа радостно и торжественно. Все пришедшие на детскую программу могли принять участие в мастер-классах от педагогов центра. Дети вместе с родителями осваивали тренажеры в зале адаптивной физкультуры, учились петь и играть на музыкальных инструментах, развивали речевой аппарат с помощью весёлой артикуляционной гимнастики, занимались нейрокоррекцией и арт-терапией. Закончилось детское торжество вкусным фуршетом.

Во второй половине дня состоялась официальная, «взрослая», часть программы с пресс-конференцией и разрезанием ленточки. Во время экскурсии по «Моей Планете» гостям — родителям, специалистам смежных профессий, журналистам, — были продемонстрированы все возможности центра. По замыслу организаторов, в филиале с детьми будут заниматься логопед, педагоги по арт-терапии и логоритмике, будут вести прием невролог и психиатр. Для развития представлений о собственном теле, восполнения дефицита сенсорного опыта создан зал сенсорно-динамической интеграции, оборудован зал адаптивной физкультуры. Чтобы дети могли научиться самообслуживанию, оформлен класс отработки социально-бытовых навыков. В центре планируется и проведение групп поддержки для родителей. Основным подходом, в рамках которого будет вестись большая часть работы, выбрана АВА — или поведенческая терапия. Этот научный метод на сегодняшний день признан одним из самых продуктивных методов коррекции аутизма, синдрома Дауна и тяжелых форм интеллектуальной недостаточности. Главная задача ABA-терапии — основываясь на индивидуальных способностях и ресурсах ребенка, с помощью поведенческих технологий и методов воздействия, научить его новому поведению и дать ему средства для самостоятельного освоения окружающего мира.

В завершении вечера куратор центра, поведенческий аналитик Екатерина Бурлак провела мастер-класс «ABA-терапия в действии» и на французском языке показала, как с помощью поведенческих механизмов можно научить ребенка нужным реакциям, например, различать бытовые предметы, если ребенок обращенную речь понимает фрагментарно. Самые стойкие смогли раскрыть свой художественный потенциал на мастер-классе по правополушарному рисованию от педагога центра Анастасии Рощиной.