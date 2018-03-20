ABA-центр «Моя планета», ориентированный на работу с детьми с аутизмом, детским церебральным параличом, синдромом Дауна и другими особенностями развития, открыл еще один центр с таким же названием.
Открытие филиала прошло в два этапа радостно и торжественно. Все пришедшие на детскую программу могли принять участие в мастер-классах от педагогов центра. Дети вместе с родителями осваивали тренажеры в зале адаптивной физкультуры, учились петь и играть на музыкальных инструментах, развивали речевой аппарат с помощью весёлой артикуляционной гимнастики, занимались нейрокоррекцией и арт-терапией. Закончилось детское торжество вкусным фуршетом.
Во второй половине дня состоялась официальная, «взрослая», часть программы с пресс-конференцией и разрезанием ленточки. Во время экскурсии по «Моей Планете» гостям — родителям, специалистам смежных профессий, журналистам, — были продемонстрированы все возможности центра. По замыслу организаторов, в филиале с детьми будут заниматься логопед, педагоги по арт-терапии и логоритмике, будут вести прием невролог и психиатр. Для развития представлений о собственном теле, восполнения дефицита сенсорного опыта создан зал сенсорно-динамической интеграции, оборудован зал адаптивной физкультуры. Чтобы дети могли научиться самообслуживанию, оформлен класс отработки социально-бытовых навыков. В центре планируется и проведение групп поддержки для родителей. Основным подходом, в рамках которого будет вестись большая часть работы, выбрана АВА — или поведенческая терапия. Этот научный метод на сегодняшний день признан одним из самых продуктивных методов коррекции аутизма, синдрома Дауна и тяжелых форм интеллектуальной недостаточности. Главная задача ABA-терапии — основываясь на индивидуальных способностях и ресурсах ребенка, с помощью поведенческих технологий и методов воздействия, научить его новому поведению и дать ему средства для самостоятельного освоения окружающего мира.
На пресс-конференции, в которой приняли участие специалисты центра, директор по персоналу компании «Р-фарм» Иван Семенов, настоятель храма Святого Александра Невского отец Игорь Фомин, член Попечительского совета Ирина Игнатова, обсуждались вопросы перспектив ABA-терапии в России, дальнейшего развития и поддержки центра со стороны бизнес-сообщества, участии в реализации программ корпоративной социальной ответственности. Представитель Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Русинова Елена Александровна озвучила программы поддержки со стороны Департамента и пожелала педагогам и воспитанникам центра удачи в новом проекте. Координатор проектов Благотворительного фонда «Я есть» Мария Янчева от имени Ксении Алферовой и Егора Бероева поздравила присутствующих с открытием филиала и выразила заинтересованность в сотрудничестве. По окончании пресс-конференции ведущий зачитал телефонограмму со словами поддержки от Ирины Хакамады.
В завершении вечера куратор центра, поведенческий аналитик Екатерина Бурлак провела мастер-класс «ABA-терапия в действии» и на французском языке показала, как с помощью поведенческих механизмов можно научить ребенка нужным реакциям, например, различать бытовые предметы, если ребенок обращенную речь понимает фрагментарно. Самые стойкие смогли раскрыть свой художественный потенциал на мастер-классе по правополушарному рисованию от педагога центра Анастасии Рощиной.
Директор центра — мама особого ребенка Ольга Попова: «АВА-центр „Моя планета“ начинался с занятий пяти детей в небольшой квартире в 2016 году. Мы с профессиональной командой специалистов хотели создать и, надеемся, создали красивое и уютное пространство для особых детей, в котором и детям, и их родителям будет хорошо. Оформлением центра занималась замечательный художник, мама особой девочки, Ирэна Грегор. Это ее картины украшают стены фойе и каждого кабинета. Надеемся, что в нашем центре дети и родители будут получать удовольствие и достигать практических результатов».