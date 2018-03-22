Ещё
Депздрав: Среди 70% детей в школе №1151, где работала умершая от туберкулеза медсестра, заболевших нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депздрав: Среди 70% детей в школе №1151, где работала умершая от туберкулеза медсестра, заболевших нет 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Зеленоград сегодня
На данный момент врачи обследовали почти 70% учащихся школы №1151 Зеленограда, с которыми работала медсестра, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза. Заболевших среди них не выявлено. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Елена Богородская.
«С первого дня, когда нам поступила информация, там активно работает наш Зеленоградский филиал. В настоящее время обследовано по контакту с медсестрой 69% детей, которые находятся в школе, большая часть сотрудников школы, а также сотрудники поликлиники, в которой работала эта медсестра. Ситуация находится полностью под контролем Центра борьбы с туберкулезом, в настоящее время никого из заболевших не выявлено», — сказал Е. Богородская.
Ранее СМИ сообщали, что родители учеников школы №1151 Зеленограда узнали на родительском собрании, что работавшая в школе медсестра скончалась от открытой формы туберкулеза.
Е. Богородская сообщила Агентству городских новостей «Москва», что в медицинской книжке медсестры, выданной в августе 2017 г., стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области. В школе территориальным управлением Роспотребнадзора совместно с фтизиатрами филиала по ЗелАО МНПЦ борьбы с туберкулезом в школе была проведена дезинфекция.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах РФ Около 1,5 тыс. опасных конструкций для детей было выявлено в Подмосковье в 2017 г. Около 30 детей с ограниченными возможностями приняли участие в горнолыжном турнире в Балашихе
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем11
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение