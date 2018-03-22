Депздрав: Среди 70% детей в школе №1151, где работала умершая от туберкулеза медсестра, заболевших нет

На данный момент врачи обследовали почти 70% учащихся школы №1151 Зеленограда, с которыми работала медсестра, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза. Заболевших среди них не выявлено. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Елена Богородская

«С первого дня, когда нам поступила информация, там активно работает наш Зеленоградский филиал. В настоящее время обследовано по контакту с медсестрой 69% детей, которые находятся в школе, большая часть сотрудников школы, а также сотрудники поликлиники, в которой работала эта медсестра. Ситуация находится полностью под контролем Центра борьбы с туберкулезом, в настоящее время никого из заболевших не выявлено», — сказал Е. Богородская.

Ранее СМИ сообщали, что родители учеников школы №1151 Зеленограда узнали на родительском собрании, что работавшая в школе медсестра скончалась от открытой формы туберкулеза.