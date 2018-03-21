Депздрав: Умершая от туберкулеза медсестра школы в Зеленограде имела отметку о прохождении флюорографии

Медсестра школы №1151 Зеленограда, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза, имела отметку о прохождении флюорографии. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщила директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

«В медицинской книжке сотрудника, которая была выдана в августе 2017 г., стояла отметка о прохождении флюорографии в одной из больниц Тверской области, поэтому причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было. В настоящее время отправлен запрос в указанную медицинскую организацию в отношении пересмотра флюорографии. В больницу отправлена копия медицинской книжки для проведения служебного расследования», — сказала Е. Богородская.

Она также сообщила, что в школе №1151 Зеленограда, где работала медсестра, была проведена дезинфекция, детей осматривают врачи.

«Территориальным управлением Роспотребнадзора совместно с фтизиатрами филиала по ЗелАО МНПЦ борьбы с туберкулезом в школе была проведена дезинфекция, а в настоящее время проводятся обследования контактных лиц, иммунодиагностика и другие необходимые мероприятия. На данный момент больных туберкулезом среди детей или сотрудников школы не выявлено. Подчеркну, что на протяжении 2016-2017 гг. не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков-постоянных жителей Зеленоградского округа», — отметила Е. Богородская.

Она также добавила, что в школе проводятся родительские собрания, где специалисты рассказывают о мерах профилактики туберкулеза.

«В школе уже состоялись встречи на шести родительских собраниях с представителями Роспотребнадзора и МНПЦ борьбы с туберкулезом с родителями учащихся, на которой была предоставлена информация о проводимых мероприятиях и мерах профилактики туберкулеза. Сегодня также запланировано посещение образовательного учреждения представителями Роспотребнадзора, департамента здравоохранения и департамента образования города Москвы», — добавила Е. Богородская.

Ранее СМИ сообщали, что родители учеников школы №1151 Зеленограда узнали на родительском собрании, что работавшая в школе медсестра скончалась от открытой формы туберкулеза.