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Алена К., январь 2001, Саратовская область
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Алена К., январь 2001, Саратовская область
РИА Новости
2 часа назад
Комментарии
Номер анкеты: d9l4w-i3l1
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.
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