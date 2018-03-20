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Игрушка-ловушка: уфимские спасатели вытащили палец ребенка из железной безделушки
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Игрушка-ловушка: уфимские спасатели вытащили палец ребенка из железной безделушки 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские спасатели выехали на помощь маленькому ребенку. Палец девочки застрял в игрушке, пришлось воспользоваться слесарным инструментом.
В Управление гражданской защиты Уфы позвонили обеспокоенные родители. Их двухгодовалая девочка играла с металлической формочкой для песка, вертела безделушку в руках и сунула пальчик в маленькое отверстие. Обратно указательный палец уже не доставался. Девочка так и эдак трясла рукой и, в конце концов, расплакалась. На крики прибежали отец с матерью, начали пробовать самостоятельно снять игрушку с руки, но это не удалось.
— А спасателям на всю «операцию» понадобилось около 10 минут. Используя слесарный инструмент, они перекусили корпус формочки и освободили застрявший палец, — рассказали в пресс-службе управления.
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