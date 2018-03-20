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В Малом Коптевском устроят соревнования для детей и подростков
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В Малом Коптевском устроят соревнования для детей и подростков 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 24 марта, в центре досуга и спорта «Орбита», который расположен на территории района Аэропорт, пройдет спортивный праздник. На мероприятие приглашаются дети и подростки от четырех до 18 лет. Об этом сообщили в администрации «Орбиты».
— Для участия в празднике при себе необходимо иметь сменную обувь и форму. Заранее регистрироваться не требуется, — пояснил представитель досугового центра.
Победителей ждут грамоты и призы. Начало в 11.00.
Адрес ГБУ «Центр досуга и спорта „Орбита“: Малый Коптевский проезд, д. 4. (мю)
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