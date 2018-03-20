Неадекватная нижегородка бросила новорожденного на подоконнике

фото pixabay.comНеадекватная нижегородка бросила новорожденного на подоконникеНижегородка подкинула новорожденного ребенка в больницу в Автозаводском районе и ушла.

Об этом ужасном инциденте сообщил сайт NN.RU. По словам очевидцев, девушка с новорожденным ребенком на руках ехала в автобусе. Младенец не подавал признаков жизни.

Обеспокоенная пассажирка автобуса обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что женщина отнесла ребенка в больницу №40 и оставила его там на подоконнике.

Предположительно, горе-мать является психически нездоровой, семья стоит на учете как неблагополучная.

В региональном минздраве «Нижегородской правде» рассказали, что ребенок осмотрен, состояние его здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи малышка не нуждается.

В настоящее время новорожденная девочка передана работниками полиции в дом малютки.

В отношении матери брошенного ребенка составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.