На Новечеркасском бульваре дети нарисовали обитателей морских глубин

На мастер-классе по нетрадиционному рисованию — ватными палочками, который состоялся в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова на Новочеркасском бульваре, дети познакомились с обитателями подводного мира и создали портрет морской черепахи.

Участникам занятия предложили погрузиться в волшебный мир морского царства и выполнить рисунок гуашью с использованием нетрадиционного метода «Точечная роспись».

— Техника точечной росписи заключается в нанесении на ровную поверхность капелек ватными палочками, в результате чего появляется необычный этно-стиль, — пояснила специалист по связям с общественности КЦ Елена Саковец

На занятие пришли дети старше 6 лет. (то)