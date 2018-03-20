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На Новечеркасском бульваре дети нарисовали обитателей морских глубин
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На Новечеркасском бульваре дети нарисовали обитателей морских глубин 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
На мастер-классе по нетрадиционному рисованию — ватными палочками, который состоялся в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова на Новочеркасском бульваре, дети познакомились с обитателями подводного мира и создали портрет морской черепахи.
Участникам занятия предложили погрузиться в волшебный мир морского царства и выполнить рисунок гуашью с использованием нетрадиционного метода «Точечная роспись».
— Техника точечной росписи заключается в нанесении на ровную поверхность капелек ватными палочками, в результате чего появляется необычный этно-стиль, — пояснила специалист по связям с общественности КЦ Елена Саковец.
На занятие пришли дети старше 6 лет. (то)
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