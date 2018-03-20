Дубненские спасатели начали занятия с дошкольниками

Двое пострадавших в детском саду, и оба ‐ игрушки. Дубненские спасатели начали серию занятий с дошкольниками. Они приезжают на рабочем автомобиле, демонстрируют свое оснащение и проводят познавательные игры, сообщил телеканал «360».

Спасти Потапыча, вылечить Кешу. В качестве пострадавших сегодня — мягкие игрушки. В роли спасателей — маленькие дети. Они — посмотрели, как профессионалы помогают людям, и сами попробовали размотать пожарный рукав и оказать медицинскую помощь.

Инструменты впечатляют — металлические трубы сначала легким движением руки превращаются в плоские пластины, а потом и разламываются без усилий. Такие кусачки в работе спасателей — незаменимы. Могут, например, помочь вытащить пострадавшего из искореженной в аварии машины. Но главная задача спасателей, все же, не научить таких маленьких детей оказывать первую медицинскую помощь и не донести до них всю информацию об оснащении. Важнее другое.

Необходимо, чтобы дети доверяли спасателям. И доверяли форме. Потому что зачастую взрослый человек сам может спасти себя, а ребенок может впасть в панику, спрятаться, при том же пожаре

— Александр Проценко, начальник поста

поисково-спасательного

отряда № 31.

В такой ситуации оказывать помощь сложно. Гораздо легче работать, когда ребенок доверяет спасателям. В этот раз людей в форме дети встретили с опаской, но уже под конец занятия готовы были помогать им всеми силами.

Мы, конечно, за профилактику. Лучше, чтобы дети были предупреждены и знали, как себя вести. И в достаточно интересной форме, доступной для детей, было проведено это мероприятие. Большая благодарность спасателям

— Анна Просвирнина, заместитель заведующего ДОУ № 1 «Надежда».

Некоторых детей настолько впечатлило внеклассное занятие, что они и сами захотели в будущем стать спасателями.