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Дубненские спасатели начали занятия с дошкольниками
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Дубненские спасатели начали занятия с дошкольниками 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Двое пострадавших в детском саду, и оба ‐ игрушки. Дубненские спасатели начали серию занятий с дошкольниками. Они приезжают на рабочем автомобиле, демонстрируют свое оснащение и проводят познавательные игры, сообщил телеканал «360».
Спасти Потапыча, вылечить Кешу. В качестве пострадавших сегодня — мягкие игрушки. В роли спасателей — маленькие дети. Они — посмотрели, как профессионалы помогают людям, и сами попробовали размотать пожарный рукав и оказать медицинскую помощь.
Инструменты впечатляют — металлические трубы сначала легким движением руки превращаются в плоские пластины, а потом и разламываются без усилий. Такие кусачки в работе спасателей — незаменимы. Могут, например, помочь вытащить пострадавшего из искореженной в аварии машины. Но главная задача спасателей, все же, не научить таких маленьких детей оказывать первую медицинскую помощь и не донести до них всю информацию об оснащении. Важнее другое.
Необходимо, чтобы дети доверяли спасателям. И доверяли форме. Потому что зачастую взрослый человек сам может спасти себя, а ребенок может впасть в панику, спрятаться, при том же пожаре
— Александр Проценко, начальник поста
поисково-спасательного
отряда № 31.
В такой ситуации оказывать помощь сложно. Гораздо легче работать, когда ребенок доверяет спасателям. В этот раз людей в форме дети встретили с опаской, но уже под конец занятия готовы были помогать им всеми силами.
Мы, конечно, за профилактику. Лучше, чтобы дети были предупреждены и знали, как себя вести. И в достаточно интересной форме, доступной для детей, было проведено это мероприятие. Большая благодарность спасателям
— Анна Просвирнина, заместитель заведующего ДОУ № 1 «Надежда».
Некоторых детей настолько впечатлило внеклассное занятие, что они и сами захотели в будущем стать спасателями.
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