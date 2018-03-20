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Детям расскажут о связи иммунитета с экологией
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Детям расскажут о связи иммунитета с экологией 

Управа района Якиманка 10 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
Для детей от пяти лет сотрудники Парка Горького проведут бесплатную лекцию об экологии. Она пройдет 25 марта.
— Расскажем, есть ли связь между иммунитетом и экологией, — пояснили на сайте учреждения.
Эксперт расскажет юным москвичам, чем могут быть опасны дамбы на реках, что такое экосистема леса и почему нельзя ее нарушать. Пришедшие узнают что такое метеорит и как он попадает на землю.
Стать участником можно после предварительной регистрации. Начало лекции в 15:00, она рассчитана на час.
Каждый месяц сотрудники парка организовывают новые бесплатные образовательные мероприятия для детей. Свежая информация об этом публикуется на сайте учреждения.
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