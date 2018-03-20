Художественные мастер-классы проведут в Центре «Дети Марии»

Сотрудники Художественного центра «Дети Марии» проведут мастер-классы для детей, переболевших онкологией, 25 марта.

На занятиях ребята смогут обучиться различным видам прикладного искусства. С детьми будут заниматься профессиональные педагоги: Анна Нитина расскажет об азах живописи, Николай Панюков покажет, как лепить из глины и обжигать ее, Мария Пименова смастерит с ребятами игрушки из шерсти, а Алексей Ждомиров научит выпиливать лобзиком.

— К нам приезжают семьи не только из Москвы, но даже из других городов. Родители зачастую остаются заниматься вместе с детьми и потом уже не только помогают своим чадам, но и творят для себя, — рассказала Юлия Лосева , координатор программ в Центре.

Такие занятия проходят на постоянной основе, каждое воскресенье.

Мастерские будут работать по адресу: Делегатская улица, дом 14/2. Начало занятий назначено на 16:00. Вход свободный для всех желающих.