Неделя детской книжки пройдет в ховринской библиотеке № 27 в САО

В современном обществе новомодные гаджеты стремительно вытесняют такую важную составляющую полноценного всестороннего развития личности, как чтение книг. «Неделя детской книги» в библиотеке стала уже традиционным праздником, в этом году он состоится 27 марта в библиотеке №27.

К неделе детской книги дети и родители познакомятся с библиотекой, с новыми изданиями, поучаствуют в конкурсах и викторинах, отгадают загадки, вспомнят пословицы и поговорки о книгах, посмотрят мультфильмы. Цель мероприятия — раскрыть значение книги в жизни человека, научить юных читателей бережному отношению к книге.

Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. А началось все так: Был хмурый мартовский день 1943 г., шла война, продукты выдавали по карточкам, в домах было холодно. В этот день московские мальчики и девочки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили просторный зал Дома союзов. Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали, что расскажут им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты.

Так впервые праздновалась Неделя детской книги— «книжкина неделя».

Мероприятие состоится 27 марта в 10.00 по адресу: ул. Фестивальная, д. 67.