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В Сочи заведующую детским садом привлекли к ответственности за нарушение прав ребенка
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В Сочи заведующую детским садом привлекли к ответственности за нарушение прав ребенка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В декабре 2017 года девочку не допустили к образовательному процессу. Воспитатель детского сада, расположенного в Хостинском районе г. Сочи аргументировал это родителям тем, что у них имеется долг перед учреждением за питание.
Выяснилось, что до этого ребенок не посещал какое-то время детский сад по уважительным причинам — девочка болела. Получается, что платить за питание в этот период родители не были обязаны.
Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. В ходе проверки был выявлен факт нарушения прав ребенка на получение общедоступного и бесплатного образования.
В ходе сверки финансовых документов установлено, что долгов у родителей перед дошкольным учреждением нет.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что в отношении заведующей детским садом было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (незаконное ограничение права на образование). Её оштрафовали на сумму в размере 30 тысяч рублей.
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