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Дети поздравили пожилых жителей Щербинки с Международным днем счастья
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Дети поздравили пожилых жителей Щербинки с Международным днем счастья 

Администрация городского округа Щербинка 9 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Ребята из отделения дневного пребывания детей и подростков «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский» подготовили праздничную программу для пожилых получателей социальных услуг. Об этом 19 марта сообщили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.
Прозвучали песни и стихотворения о счастье. Старшее и младшее поколения вместе кружились в хороводе. Так школьники поздравили бабушек и дедушек с Международным днем счастья.
Концерт состоялся в отделении дневного пребывания по адресу: улица Брусилова, дом №17.
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