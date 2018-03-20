Дети поздравили пожилых жителей Щербинки с Международным днем счастья

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Ребята из отделения дневного пребывания детей и подростков «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский» подготовили праздничную программу для пожилых получателей социальных услуг. Об этом 19 марта сообщили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.

Прозвучали песни и стихотворения о счастье. Старшее и младшее поколения вместе кружились в хороводе. Так школьники поздравили бабушек и дедушек с Международным днем счастья.

Концерт состоялся в отделении дневного пребывания по адресу: улица Брусилова, дом №17.