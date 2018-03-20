Ещё
Охват горячим питанием учеников образовательных учреждений Москвы вырос за 5 лет до 94%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Охват горячим питанием учеников образовательных учреждений Москвы вырос за 5 лет до 94% 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Почти во всех образовательных учреждениях Москвы воспитанники и учащиеся обеспечены горячим питанием, за пять лет охват вырос до 94%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
В 2017 году в управлении Роспотребнадзора по Москве состояло на надзоре 5804 объекта, деятельность которых связана с обучением, воспитанием детей и подростков. В основном детские учреждения размещены в отдельно стоящих зданиях — 5011 объектов (86,3%), 689 объектов (11,9% объектов) — в жилых и общественных зданиях. В 832 объектах (14,3%) имеются бассейны.
«За пять последних лет значительно вырос охват горячим питанием воспитанников и учащихся образовательных учреждений: с 81,4% в 2012 году до 94% в 2017 году. Старшеклассники стали получать рациональное горячее питание, сбалансированное по основным питательным веществам и калорийности», — говорится в сообщении.
Анализ материально-технического состояния объектов, деятельность которых связана с обучением, воспитанием детей и подростков, свидетельствует об укреплении их материально-технической базы. В Москве отсутствуют организации для детей и подростков, не имеющие системы канализации, централизованного водоснабжения, централизованного отопления.
В 2017 году управление продолжило работу по недопущению поступления некачественной, фальсифицированной молочной продукции и бутилированной питьевой воды в организации системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Управление совместно с департаментом образования Москвы организовало особую систему контроля качества.
«В 2017 году функционировали семь распределительных центров, в том числе четыре распределительных центра по реализации сливочного масла, три центра по распределению бутилированной питьевой воды, пять центров по распределению молока, один центр по распределению сгущенного молока», — уточняется в материале.
РИАМО: последние новости
Из‑за ОРВИ в Подмосковье за неделю закрыли 11 групп в детсадах и 10 классов в школах В Истре стартовал второй этап конкурса «Юный художник Подмосковья» В составе ЖК на Варшавском шоссе в Москве построили круглый детский сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение