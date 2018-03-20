Охват горячим питанием учеников образовательных учреждений Москвы вырос за 5 лет до 94%

Почти во всех образовательных учреждениях Москвы воспитанники и учащиеся обеспечены горячим питанием, за пять лет охват вырос до 94%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В 2017 году в управлении Роспотребнадзора по Москве состояло на надзоре 5804 объекта, деятельность которых связана с обучением, воспитанием детей и подростков. В основном детские учреждения размещены в отдельно стоящих зданиях — 5011 объектов (86,3%), 689 объектов (11,9% объектов) — в жилых и общественных зданиях. В 832 объектах (14,3%) имеются бассейны.

«За пять последних лет значительно вырос охват горячим питанием воспитанников и учащихся образовательных учреждений: с 81,4% в 2012 году до 94% в 2017 году. Старшеклассники стали получать рациональное горячее питание, сбалансированное по основным питательным веществам и калорийности», — говорится в сообщении.

Анализ материально-технического состояния объектов, деятельность которых связана с обучением, воспитанием детей и подростков, свидетельствует об укреплении их материально-технической базы. В Москве отсутствуют организации для детей и подростков, не имеющие системы канализации, централизованного водоснабжения, централизованного отопления.

В 2017 году управление продолжило работу по недопущению поступления некачественной, фальсифицированной молочной продукции и бутилированной питьевой воды в организации системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Управление совместно с департаментом образования Москвы организовало особую систему контроля качества.

«В 2017 году функционировали семь распределительных центров, в том числе четыре распределительных центра по реализации сливочного масла, три центра по распределению бутилированной питьевой воды, пять центров по распределению молока, один центр по распределению сгущенного молока», — уточняется в материале.