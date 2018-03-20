Ещё
Финляндия грубо нарушает права детей-просителей убежища, заявили в ЮНИСЕФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финляндия грубо нарушает права детей-просителей убежища, заявили в ЮНИСЕФ 

РИА Новости 5 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. В Финляндии грубо нарушаются права детей-просителей убежища, интересы ребёнка лишь частично принимаются во внимание, говорится в исследовании детского фонда ООН, некоммерческой организации ЮНИСЕФ.
"Финляндия и другие северные страны обращаются с ребенком в первую очередь как с просителем убежища. Основная проблема заключается в том, что интересы детей не учитываются, либо принимаются во внимание частично. В частности, Финляндия депортирует несовершеннолетних в страны, где безопасность находится под вопросом", — говорится в сообщении фонда.
Это приводит к тому, что несовершеннолетние, претендующие на статус беженцев, утратили полагающиеся детям права, и это стало общепринятой практикой, отмечает в исследовании представитель финского отделения ЮНИСЕФ Мирелла Хуттунен.
"Ни один финский чиновник не одобрил бы такое, если бы речь шла о финском ребенке. Заключение в изолятор детей противоречит договору о правах ребенка, также в тех случаях, когда ребенок находится в изоляторе вместе с семьей. Это крайне негативно отражается на развитии ребенка-беженца", — поясняет Хуттунен.
ЮНИСЕФ отмечает, что наряду с Финляндией права детей-просителей убежища нарушаются также в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund — UNICEF) ЮНИСЕФ — международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.
РИА Новости: последние новости
Алена К., январь 2001, Саратовская область В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости Анастасия И., август 2008, Оренбургская область
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение