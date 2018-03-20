В Митине организуют бесплатные консультации для родителей

В Митине во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 23 марта пройдут бесплатные консультации психолога для родителей. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Консультации проводятся в рамках проекта «Родительская приемная». Педагог-психолог Наталия Беляева поможет мамам и папам разобраться в причинах поведения ребенка. К примеру, почему он застенчив или, наоборот, агрессивен. Не общается с другими детьми, не слушается взрослых, — пояснила Анфиса Кудрявцева. — Также будет проводиться диагностика готовности к обучению в школе.

Проконсультироваться у психолога можно будет с 16.00 до 18.00 по адресу Ангелов переулок, д. 2, корп. 2, каб. 106. Вход свободный.