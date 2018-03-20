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Право на материнский капитал могут расширить
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Право на материнский капитал могут расширить 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Президиум Заксобрания Камчатского края поддержал федеральный законопроект о том, чтобы право претендовать на маткапитал было и у тех, кто усыновил падчерицу или пасынка.
«При определении состава семьи, претендующей на материнский капитал, необходимо учитывать усыновленных детей, которые на момент усыновления являлись падчерицами или пасынками претендента», — говорится в отзыве Президиума на соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму Заксобранием Ленинградской области 13 февраля.
«Если в брак вступили женщина без детей и мужчина — единственный родитель ребёнка от предыдущего брака, то при его усыновлении и рождении общего ребёнка права на маткапитал не возникает, так как он является первенцем, а капитал положен при рождении второго, — привела пример председатель комитета по социальной политике камчатского Заксобрания Татьяна Ткаченко. — Мы согласны, что эту несправедливость нужно устранить".
Маткапитал — госпрограмма повышения рождаемости, запущенная в 2007 и продлённая до 2021 года. При рождении второго ребёнка родителю-заявителю выдаётся сертификат на 453 тысяч рублей. Их можно потратить на покупку жилья, образование детей, на медицину и другие цели. Законами субъектов Федерации предусмотрены аналогичные сертификаты, их номиналы зависят от состоянии бюджета.
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