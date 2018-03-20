Стоматологическая клиника «Левобережная»

Клиника работает уже 10 лет, ее своеобразным кредо стало стремление помочь пациенту, обеспечив ему правильное, эффективное и комфортное лечение за разумную цену. Детские стоматологи клиники стараются найти подход к каждому юному посетителю, чтобы не напугать его, избежать страха и слез. Здесь можно скорректировать прикус, если он неправильно формируется, получить дополнительные услуги (например, глубокое фторирование).

Цены достаточно демократичные:

— консультация детского стоматолога — 300 руб.

— лечение кариеса у детей — 3500 руб.

— лечение пульпита у детей — от 2000 руб.

— серебрение и фторирование молочного зуба — 400-450 руб.