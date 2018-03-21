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Прокуратура добилась возвращения денег родителям воспитанников детсада на Урале
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Прокуратура добилась возвращения денег родителям воспитанников детсада на Урале 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что с родителей воспитанников детского сада МАДОУ «Байкаловский детский сад № 1 „Теремок“ взималась плата за моющие средства, хотя детей на тот период в учреждении не было. При этом бухгалтер допустила арифмитические ошибки при перерасчете платы за присмотр и уход за детьми, что увеличило стоимость платы.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В итоге было произведен перерасчет, родителям детей вернули деньги, а главный бухгалтер была привлечена к дисциплинарной ответственности.
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