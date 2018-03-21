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Забайкалье получило свыше 100 млн рублей на оснащение детских поликлиник
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Забайкалье получило свыше 100 млн рублей на оснащение детских поликлиник 

ТАСС 6 часов назад
ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальский край получил из федерального бюджета свыше 108 млн рублей на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"На эти средства планируется приобрести дорогостоящее медицинское оборудование, которое не только частично обновит, но и дополнит существующую материально-техническую базу детских медорганизаций", — сказал первый замминистра здравоохранения края Иван Шовдра.
Министерство уже начало определять потребности детских поликлиник в оборудовании. «Предполагается, что подобное финансирование будет продолжено и в следующие два года», — добавили в пресс-службе.
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