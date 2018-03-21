Благотворительный марафон «Вернем детям красоту»

Наша красота — отражение души. Но, увы, ее не всегда видно снаружи. Рассказываем, как помочь детям, которые лишены физической привлекательности.

В начале марта благотворительный фонд «Лицо ребенка», который помогает детям с заболеваниями челюстно-лицевой области, проводит благотворительный марафон «Вернем детям красоту».

Он будет проходить 300 дней, а его главная цель — собрать средства на помощь детям с подобным заболеванием. За все время деятельности фонда помощь получили более 15 000 больных детей.

А узнать, как вы можете помочь уже сегодня, можно здесь.