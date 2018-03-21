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Благотворительный марафон «Вернем детям красоту»
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Благотворительный марафон «Вернем детям красоту» 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Наша красота — отражение души. Но, увы, ее не всегда видно снаружи. Рассказываем, как помочь детям, которые лишены физической привлекательности.
В начале марта благотворительный фонд «Лицо ребенка», который помогает детям с заболеваниями челюстно-лицевой области, проводит благотворительный марафон «Вернем детям красоту».
Он будет проходить 300 дней, а его главная цель — собрать средства на помощь детям с подобным заболеванием. За все время деятельности фонда помощь получили более 15 000 больных детей.
А узнать, как вы можете помочь уже сегодня, можно здесь.
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