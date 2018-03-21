Строительство и реконструкция пяти детских садов начнётся во Владивостоке

Об этом сообщил мэр на одной из встреч с жителями краевого центра. Дополнительными местами в них обеспечат более тысячи малышей в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.

— Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, — говорит глава Владивостока Виталий Веркеенко . — Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечёт за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах.

Самый большой детский сад на 350 мест реконструируют на ул. Постышева, 7а. Здесь было дошкольное учреждение, в него ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 г. администрации Владивостока удалось выкупить здание и оформить в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. После реконструкции у малышей Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными — от 1,5 до 3 лет.

Ещё один детский сад на 240 мест построят в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока. Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на ул. Станюковича, 31а. Проектом предполагается семь групп на 150 детей.

Детский сад на 230 мест построят на ул. Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, четыре подготовительных группы. Пятым станет детский сад на ул. Тихвинской, 3 в Первомайском районе. Небольшое, но современное и комфортное учреждение примет в свои стены 120 воспитанников.

Проектная документация по всем пяти детским садам готова. Специалисты уточняют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.