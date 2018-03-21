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В Волгограде состоится фестиваль-конкурс «Волшебный смычок»
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В Волгограде состоится фестиваль-конкурс «Волшебный смычок» 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Конкурсные прослушивания исполнителей на струнно-смычковых инструментах пройдут в музыкальной школе №13 в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, творческие состязания проводятся по трём возрастным группам — младшая, средняя и старшая для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Каждому участнику предстоит исполнить две разнохарактерные пьесы.
Оценивать мастерство детей будут ведущие преподаватели Консерватории имени Серебрякова и ВГИИКа, а также известные музыканты-профессионалы.
Отметим, в конкурсе «Волшебный смычок с 2006 года приняло участие уже более 500 детей из музыкальных школ города и области.
Открытие фестиваля состоится 24 марта в 10:00.
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