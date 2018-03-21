Ещё
Почти 60% детей Подмосковья включат в оздоровительную кампанию 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 60% детей Подмосковья включат в оздоровительную кампанию 2018 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 367 тысяч детей и подростков планируют оздоровить в Подмосковье в 2018 году в рамках специальной кампании, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«Сегодня на территории Московской области проживает более 628 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В том числе, более 77 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период оздоровительной кампании 2018 года будет оздоровлено не менее 58,5% от общего числа детей, в том числе 55,65% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В общей сложности будет оздоровлено более 367 тысяч подростков», — сказал представитель пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Глава ведомства Ирина Фаевская, в свою очередь, отметила, что министерство социального развития региона уже начало проводить подготовку к летнему отдыху детей.
«Мы можем сказать, что подготовка к летнему отдыху детей уже началась, сейчас наше министерство проводит проверки документации организаций отдыха и оздоровления детей и включения их в реестр», — уточнила Фаевская.
В начале 2018 года министерству социального развития Московской области поручили разработать и утвердить административный регламент исполнения ведомством государственной функции по осуществлению регионального госконтроля за соблюдением требований законов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей до 31 марта. Госконтроль проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории Подмосковья в сфере организации детского отдыха.
Контроль осуществляется с помощью проверок, систематического наблюдения, мероприятий по профилактике нарушений и координации деятельности органов государственной власти региона, местного самоуправления и других органов по вопросам организации отдыха детей.
РИАМО: последние новости
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 14% Из‑за ОРВИ в Подмосковье за неделю закрыли 11 групп в детсадах и 10 классов в школах Охват горячим питанием учеников образовательных учреждений Москвы вырос за 5 лет до 94%
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение