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В Волоколамском районе родители попросили перенести оздоровительный отдых детей на лето
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В Волоколамском районе родители попросили перенести оздоровительный отдых детей на лето 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Большинство родителей из Волоколамского района Подмосковья отказались отправлять своих детей в санатории сейчас и попросили перенести поездки на оздоровительный отдых на лето, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти предусмотрят все необходимые мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамского района в оздоровительные лагеря.
«Большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести возможность отдыха на лето», — сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы в четверг.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
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